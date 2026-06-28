Cisterna Volley: ufficiale l’arrivo del libero salentino Francesco Pierri

Nuovo, importantissimo tassello nel mosaico del Cisterna Volley per la stagione 2026/2027. La società pontina ha ufficializzato l’ingaggio di Francesco Pierri, libero classe 1999 (compirà 27 anni il prossimo 14 settembre), reduce da un biennio di spessore a Gioia del Colle. Per il giocatore salentino doc, nato a Campi Salentina ma cresciuto e residente a Squinzano, si tratta di un ritorno di prestigio nel massimo campionato di SuperLega.

“Chi ama la pallavolo conosce Squinzano, è la città di Fefè De Giorgi”, dichiara con orgoglio il neo-acquisto pontino, sottolineando il legame profondo con le sue origini e con una terra che vive di volley. “Il Salento ha una tradizione importante. A Squinzano si giocano gare di Serie D e C davanti a centinaia di persone. È sempre stato il mio sport preferito sin da piccolo”.

Pierri (180 cm) ha iniziato il suo percorso a Galatina nel ruolo di schiacciatore, per poi convertirsi a 13 anni nel ruolo di libero. Una specialità complessa, che richiede una solidità mentale fuori dal comune: “È un ruolo particolare. Se non sei pronto di testa è difficile fare la scelta giusta quando, dopo tre o quattro azioni senza toccare palla, vieni chiamato in causa. Se lasci la mente a divagare, sei finito”.

A 26 anni, il ritorno in SuperLega (già vissuta con le maglie di Catania e Taranto) rappresenta il coronamento degli sforzi recenti: “La chiamata della massima serie è una grande soddisfazione, un premio per la scorsa stagione in cui a livello personale ho disputato un buon campionato”. Fuori dal taraflex, Pierri è un grande appassionato di cinema sul grande schermo e di tennis, ed è laureato in Scienze Motorie (attualmente iscritto alla magistrale), con il sogno futuro di insegnare lo sport ai bambini nelle scuole.

L’arrivo di Pierri rappresenta il settimo colpo di mercato per il Cisterna Volley. Il nuovo libero si aggiunge agli acquisti Peng (centrale), Amaranto (opposto), Federici (libero), Magalini (schiacciatore), Magliano (schiacciatore) e Szabo (palleggiatore), oltre ai confermati Fanizza, Barotto, Mazzone, Tosti e Lanza. Per completare il roster a disposizione di coach Morato mancano ora soltanto un centrale e uno schiacciatore.