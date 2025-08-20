Cisterna Volley, via alla stagione 2025-2026: entusiasmo e visite mediche

È ufficialmente scattata questa mattina la nuova stagione del Cisterna Volley. Giocatori e staff si sono ritrovati presso il Ninfa Poliambulatorio del dottor Gianluca Martini in via Carlo Rosselli per il tradizionale appuntamento con le visite mediche di inizio anno.

Il “padrone di casa”, il dott. Martini, ha aperto le porte della struttura con un augurio chiaro: “In bocca al lupo al nuovo staff tecnico, alla squadra e al club. Mi auguro che sia una stagione ricca di soddisfazioni”.

Dalla valutazione fisioterapica alla visita ortopedica, passando per il check nutrizionale e l’anamnesi completa: i giocatori presenti (Guzzo, Finauri, Tarumi, Lanza, Fanizza, Diamantini, Salsi, Mazzone, Tosti e Muniz) si sono sottoposti a tutti i controlli di rito. All’appello mancavano soltanto i nazionali Bayram, Currie, Plak e Barotto, ancora impegnati con le rispettive selezioni.

A sottolineare l’importanza di un lavoro continuativo è stato il responsabile sanitario, il dott. Amedeo Verri: “La conferma in blocco dello staff medico ci permette di lavorare in maniera collaudata. Abbiamo svolto analisi approfondite, così da capire subito come intervenire sui singoli e prevenire eventuali problematiche.”

Le prime parole del coach Morato

Tra i più attesi al raduno c’era ovviamente il nuovo allenatore, Daniele Morato, che ha parlato con emozione del suo primo giorno in biancoblu:

“Il raduno segna l’inizio di una nuova avventura che mi stimola tantissimo. Ho visto ragazzi carichi e motivati, ed è fondamentale per partire col piede giusto. La squadra costruita mi soddisfa: c’è un bel mix tra giovani di talento ed elementi esperti. Quando saremo al completo potremo plasmare al meglio il gruppo a livello tecnico e tattico”.

Società presente al completo

Al Ninfa Poliambulatorio erano presenti anche l’amministratore delegato Cristina Cruciani e il direttore sportivo Candido Grande, entrambi visibilmente soddisfatti di come è partita la nuova annata.

“Il primo giorno di lavoro è sempre emozionante, sembra davvero di tornare a scuola – ha commentato la Cruciani – Ho notato grande entusiasmo, sia nei ragazzi che nello staff. È un segnale importante”.

Sulla stessa linea il ds Grande: “Questa struttura all’avanguardia è un bel biglietto da visita per i nuovi arrivati. Abbiamo chiuso un ciclo e ne apriamo un altro, con un coach giovane e una squadra rinnovata. Sappiamo che le incognite non mancano, ma siamo convinti di aver fatto bene e non ci faremo trovare impreparati”.

Ora si fa sul serio

Dopo i controlli medici e i primi saluti, la squadra ha svolto nel pomeriggio il primo allenamento stagionale. Da domani inizieranno le doppie sedute giornaliere: parte la marcia del Cisterna Volley verso la stagione 2025-2026.