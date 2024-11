Cisterna, due grandi interventi per la viabilità

A Cisterna sono previsti due interventi sulla viabilità, riguardanti via Guardabassi e via Appia Nord.

Il primo, già appaltato e cofinanziato da Astral (255.000 euro) e Comune (205.000 euro), riguarda via Guardabassi a Borgo Flora. Prevede il rifacimento della pavimentazione con rinforzi nei tratti più danneggiati, la risagomatura delle banchine, il drenaggio delle acque e la nuova segnaletica.

Il secondo intervento, finanziato interamente dal Comune con 613.449 euro, interessa via Appia Nord, tra il cimitero e il km 50,030. Mira alla messa in sicurezza del tratto danneggiato dalle radici degli alberi, con l’aiuto di un agronomo per salvaguardare il verde senza compromettere la sicurezza.

Entrambi puntano a migliorare la viabilità e garantire strade sicure.

“Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale verso la messa in sicurezza e il decoro delle strade cittadine seguendo un ordine di priorità in termini di emergenza. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio comunale e le opportunità offerte dai bandi regionali e ministeriali, nonché l’opera svolta dal nostro Servizio Progettazione Lavori Pubblici, in questi anni stiamo riqualificando vari tratti della rete stradale urbana ed extraurbana cercando di passare dalla tamponatura d’emergenza delle buche ad complessivo rifacimento in grado di durare negli anni. ” Affermano il Sindaco Valentino Mantini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Santilli.