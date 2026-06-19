Città di Latina-Basket in Piazza, iniziato il conto alla rovescia

Dieci giorni al terzo torneo Città di Latina – Basket in Piazza – Trofeo TERNA, che sarà dedicato alla memoria di Emmanuel Miraglia. Dal 29 giugno, giorno dell’inagurazione a partire dalle 18.30, fino al 25 luglio Piazza del Popolo sarà un grande villaggio sportivo. Gli altri eventi collegati porteranno la kermesse fino a fine mese. Lo scorso anno si è registrao un flusso di 60.000 persone. Rassegna dell’associazione Amici del Basket, presieduta da Davide Fioriello, di cui è presidente onorario Massimo Passamonti. Gli altri componenti sono Sabrina Benacquista, Mariano Bruni, Mario Provinzano, Elisabetta Massone.

Evento con il patrocinio di Comune di Latina, Regione Lazio, FIP Lazio, Opes Comitato Provinciale di Latina.

Il ricordo

Il terzo BIP, è legato alla memoia di Emmanuel Miraglia, imprenditore in campo sanitario, padre del Gruppo Giomi (Icot), venuto a mancare la scorsa estate durante il torneo, di cui ha da subito sposato il progetto. In occasione delle premiazioni un riconoscimento sarà assegnato anche alla memoria di Walter Vigna, cestita dell’AB Latina dei tempi d’oro.

“Velo Fair Play Award”

Tra le iniziative che caratterizzeranno l’edizione 2026 di BIP, Basket in Piazza, si inserisce la partnership con Velo Pizzaioli Popolari, realtà imprenditoriale profondamente legata ai valori della convivialità, dell’inclusione e della partecipazione sociale. Nell’ambito della collaborazione è stato istituito il “Velo Fair Play Award”, un riconoscimento che sarà assegnato, al termine della competizione, all’atleta e alla sua squadra che si saranno distinti per correttezza, rispetto delle regole, spirito sportivo e atteggiamento inclusivo.

Gli eventi collegati al BIP

Oltre un mese di eventi in cui, oltre alla palla a spicchi, saranno protagoniste anche altre discipline.

29 giugno – 10 luglio Volley in Piazza

4-26 luglio Paddle in Piazza

10 luglio Inteam – Lo sport è di tutti

11 luglio Space Jumpers

12 luglio Gala ginnastica e arti marziali

15 luglio Calcio e solidarietà;

23 luglio Due Calci in piazza;

24 luglio Pugilato Dual Match Italia vs Polonia Under 15

25 luglio Pugilato – Sparring Io – Riunione agonisti

26 luglio Pugilato Dual Match Italia vs Polonia Under 15

26 luglio Gala spettacolo dana

27 – 30 luglio Basketball Never Stops

Hanno detto

Nicola Calandrini, senatore e promotore del BIP: “C’è un prima e un dopo il Bip. Latina non ha mai avuto grandi eventi, soprattutto per i giovani. Tutti gli sport saranno rappresentati, ovviamente il basket sarà il centro di tutto. Il Tosarello, mezzo secolo fa, ha rappresentato tanto per il Comune di Latina. Ora siamo arrivati alla terza edizione del Torneo Citt di Latina, in una diversa percezione dello spazio urbano, ovvero Piazza del Popolo, dove sono venuti due ministri (Abodi e Musumeci) per onorare nelle precedenti edizioni questa manifestazione. questo torneo. La piazza si riscopre attraverso gli eventi che hanno dato lustro alla città. Quest’anno c’è un motivo in più: l’intitolazione ad Emanuel Miraglia. Un visionario che ha deciso di impiantare un’azienda sanitaria che serve tutto il Meridione i e che ha deciso di investire nel capoluogo, dando lavoro a tante persone della città e della provincia”.

Matilde Celentano, sindaco di Latina: “Un evento che ci fa riscoprire comunità, un qualcosa che a Latina non accadeva da tanto. Le persone, nel caldo di luglio, escono di casa e si ritrovano insieme. Antropologicamente è un evento intergenerazionale. Lo sport, oltre ad essere fondamentale nello sviluppo psicofisico della persona, è l’esempio più lampante di coesione sociale che si può avere in una città. Uscire la sera e vedere la piazza gremita, sentire lo speaker, ci fa sentire vivi e vitali. Dopo anni tristi, gli Amici del Basket hanno riportato la pallacanestro in centro. Ringrazio ancora gli organizzatori per questo regalo”.

Massimo Passamonti, presidente onorario Amici del Basket: “Sento sempre un po’ di emozione che accompagna questa bella cosa che ci siamo inventati. Con Nicola Calandrini abbiamo iniziato a parlarne nel 2023 e, grazie a lui, siamo riusciti ad offrire di nuovo alla città di Latina un’opportunità di convivenza sociale. È un sogno realizzato grazie all’impegno di tante persone, senza le quali non avremmo ottenuto gli stessi risultati. Siamo sicuri di poter vivere una nuova stagione di partecipazione, nel ricordo di una persona eccezionale quale era Emanuel Miraglia. Lo ricorderemo in un bellissimo modo, con la proiezione di un video il giorno dell’inaugurazione, che racconta tanti momenti ed episodi di solidarietà della sua vita”.

Davide Fioriello, presidente Amici del Basket: “Abbiamo una piazza bellissima, ma difficile da reggere per più di un mese. Viviamo in un mondo dove niente è nuovo, ma se siamo stati in grado di sostenere nun evento del genere è grazie al gruppo umano che si è creato e che ha sulle spalle una responsabilità immensa. Siamo l’evento che la città aspetta, per guardare in amicizia, in famiglia, in gruppo il BIP. Quest’anno ci sono tanti eventi sportivi paralleli, tanti se ne aggiungeranno. Ci sono richieste per coprire i pochi spazi rimasti nel calendario delle attività. Abbiamo infatti cambiato la formula, lasciando dei giorni di pausa del BIP per inserire altri gli altri eventi. Nessuno si era mai spinto tanto. Solo una visione di un gruppo come questo poteva pensare di fare tutto in poco più di più di un mese.”

Partner commerciali

Main: Terna. Gold: Gruppo Gioni, Concessionaria Fiori, B-Four Beer, Lead Broker & Consulting, Er Vikingo, La Gusteria, TCS Impianti Tecnologici, Green Model, Garden Hotel, Benacquista Assicurazioni, Gelit, BSP Pharmaceuticals. Silver: Cosmont, Blu Banca, Eden Garden, Sport ’85, Monte Monaco Azienda Agricola, Banca Popolare di Fondi, Fogliano Hotel New Life, Unimarconi, Chirizzi Edili Stradali. Bronze: 3E Geco, Velo Pizzaioli Popolari, Mapei O’ Caffè, Toyota Twin Cam, Croce Bianca, BCC Roma, Fageco, Mediolanum.