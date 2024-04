Città Marciane, l’assessore Chiarato ad Ollastra per consegnare gli oggetti sacri

La Peregrinatio della Lampada votiva e del vangelo di San Marco organizzata dalla Rete delle Città Marciane prosegue con successo.

Ieri, l’assessore Andrea Chiarato, su delega del sindaco Matilde Celentano, ha consegnato i due oggetti sacri ad Osvaldo Congiu, sindaco di Ollastra, in provincia di Oristano, dopo essere stati custoditi nella cattedrale di San Marco di Latina dal 20 al 26 aprile.

Il passaggio del testimone è avvenuto durante un rito religioso dedicato al Santo Evangelista, officiato da don Enrico Porcedda e don Daniele Quartu, presso la più antica chiesa della Sardegna dedicata al culto di San Marco. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini, rappresentanti della Pro Loco di Ollastra e altre associazioni culturali locali, oltre ad Angelo Marino, sindaco di San Marco dei Cavoti (Benevento), tesoriere della Rete delle Città Marciane, ed Elvira Salzano, ambasciatrice della Rete proveniente dal comune di Afragola (Napoli).

L’assessore Chiarato ha sottolineato l’importanza di questo scambio culturale promosso dalla Rete delle Città Marciane, ringraziando il sindaco di Ollastra per l’accoglienza ricevuta e per l’opportunità di scoprire le bellezze, la storia e le tradizioni della comunità isolana.

Le celebrazioni della festa di San Marco si sono concluse con un concerto di musica popolare sarda, durante il quale è stata espressa gratitudine alla città di Latina per la sua presenza.

L’assessore Chiarato ha trasmesso i saluti del sindaco Celentano, sottolineando che la Rete delle Città Marciane è un’opportunità per unire le città che condividono il culto di San Marco e costruire ponti per possibili opportunità per tutti. La Lampada votiva e il Vangelo di San Marco resteranno ad Ollastra fino a giugno, mentre la prossima tappa della Peregrinatio sarà a Teggiano, nel Salernitano.