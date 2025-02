Città Sport Cultura e Liceo Grassi insieme per il progetto “Password Studiare”

Il progetto “Password Studiare” ideato ed elaborato dall’associazione “Città Sport Cultura” di Latina, approda al Liceo Scientifico “G.B. Grassi”, nell’ambito di un vasto e ambizioso progetto didattico-sportivo per coinvolgere e valorizzare gli studenti attraverso iniziative di alta valenza sociale nei campi della cultura, dell’arte, dello sport e del tempo libero.

Grazie al nuovo accordo, le iniziative, rivolte a tutti gli studenti, prevedono particolari condizioni di premialità per gli iscritti e per i ragazzi meritevoli, cioè coloro che conseguono a fine anno i migliori risultati nel percorso di studi. La chiave per la realizzazione del progetto e delle sue finalità ruota attorno allo studio ed alla sua qualità, che culmina nella concessione di una “password” che regala opportunità, strumenti ed interazioni proficue negli impianti promossi da CSC a Latina.

Il progetto “Password Studiare” è incentrato sullo slogan, “diamo valore al tuo impegno”, e sposa le iniziative dell’Associazione nel settore sportivo quali ginnastica, calcio, padel, fitness e formazione sportiva con quelle di uno dei più prestigiosi licei pontini. Sede di tutte le attività dedicate agli studenti è il nuovo circolo sportivo Premier Sporting Club da sempre al fianco di Città Sport Cultura. L’associazione, infatti, ha tra i suoi obiettivi quello di mettere a disposizione le proprie risorse e competenze per consentire la diffusione dello sport e della cultura come elementi aggreganti, specie per le giovani generazioni.

Agli studenti, oggi quelli del “Grassi” e domani a tutte le istituzioni scolastiche del territorio, università comprese, la “CSC” offre agevolazioni, sconti, corsie preferenziali, consulenza e abbonamenti per gli studenti in genere e per i più “meritevoli” in tutto l’ambito delle attività sportive e sociali svolte. Il progetto “Password Studiare” ha come finalità quello di valorizzare al massimo le potenzialità derivanti dalla presenza in città di ottime scuole, dell’università e del suo patrimonio di studenti in tutti i livelli di istruzione anche per incentivare i giovani provenienti da varie regioni ad iscriversi a Latina, in virtù dei vari servizi ed agevolazioni messi a loro disposizione ed il relativo abbattimento dei costi, con possibilità di investire maggiormente in libri e materiale di studio.

“L’obiettivo dunque – dichiara Stefano Pedrizzi Segretario Generale di CSC – è quello di consentire agli studenti di rendere estremamente proficuo il loro percorso di studi, migliorando così la qualità delle risorse al servizio del territorio ed allo stesso tempo offrire agli studenti l’opportunità di scegliere di poter restare in provincia di Latina anche dopo il conseguimento della laurea, evitando così la cosiddetta “fuga dei cervelli”.