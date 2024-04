Cittadella Giudiziaria, Adinolfi:”Ottimo l’intervento di Salvini, ora si proceda all’avvio dei lavori”

L’eurodeputato della Lega Matteo Adinolfi in una nota ha dichiarato che l’intervento del ministro Salvini per quanto riguarda Cittadella giudiziaria è stato positivo. Scrive:

“Apprendo con particolare soddisfazione dell’intervento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per verificare la conservazione delle strutture della Cittadella Giudiziaria. È un passo importante in vista della riapertura del cantiere che porterà al completamento della prima ala del complesso, ovvero quella destinata a ospitare la Procura della Repubblica di Latina.

L’interesse da parte del Ministero conferma l’ottimo lavoro che sta portando avanti il ministro Salvini con tutto il suo staff e le grandi attenzioni ricevute dal nostro territorio, dopo anni di disinteresse generale da parte di Governo e Regione. La filiera istituzionale sta dando i suoi frutti, mettendo in fila una serie di priorità territoriali ma soprattutto rispolverando progetti essenziali finora lasciati nel dimenticatoio. Tra questi la tratta Terracina-Priverno Fossanova, da mesi al centro di tavoli tecnici per la predisposizione delle attività preliminari, e la Cittadella Giudiziaria, ferma con le quattro frecce da troppo tempo. Ora, il finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’interesse del Ministero hanno riaperto le speranze e dato l’input alla ripresa dei lavori: l’auspicio è che possano ricominciare quanto prima e concludersi nel più breve tempo possibile, consentendo il trasferimento degli uffici da via Ezio al Nuovo Polo Giudiziario, con tutto ciò che ne consegue in termini di maggiore spazio per i servizi, di mobilità semplificata per gli utenti, complice anche la vicinanza con la Pontina, e di riduzione della spesa pubblica; ma soprattutto che si possano trovare le somme necessarie al completamento del progetto, spostando nel nascente polo anche il Tribunale, le sezioni Fallimentare e Lavoro e gli Uffici del Giudice di Pace”.