Civitella Alfedena, ritrovate le sorelle scomparse: erano a Formia a casa dello zio

Erano a Formia dallo zio. Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda per la sorte di Sarah e Alisya Di Giacinto, le due sorelle di 16 e 12 anni di cui si erano perse le tracce nella notte tra il 5 e il 6 giugno 2026. Le ragazze, che si erano allontanate da una casa famiglia di Civitella Alfedena (in provincia de L” Aquila), sono state ritrovate e stanno bene.

Le due minorenni sono state localizzate dai carabinieri all’interno di un appartamento nel quartiere Rio Fresco. Secondo le prime informazioni, le sorelle si trovavano nell’abitazione dello zio materno, che si trova nei pressi della residenza della madre delle due giovani.

Le autorità hanno confermato che sia Sarah che Alisya sono in buone condizioni di salute.

Finisce così dopo giorni di ricerche e apprensione una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità locale e mobilitato le forze dell’ordine. Nelle prossime ore verranno chiarite le dinamiche dell’allontanamento.