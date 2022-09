CLAAI Assimprese: Massimo Piscitelli Coordinatore della provincia di Frosinone

Continua l’azione di radicamento sul territorio del Lazio della CLAAI, la Confederazione nazionale delle ditte artigiane, servizi e delle piccole imprese, firmataria di CCNL, fondata nel 1954.

Massimo Piscitelli, titolare di una società di consulenza, che opera a livello nazionale e impegnato sul territorio a livello sociale, è stato nominato Coordinatore della “CLAAI Assimprese Lazio Sud” per la provincia di Frosinone. Si va ormai verso una grande area economica interprovinciale del Lazio meridionale, con una sempre maggiore interazione tra la provincia di Latina e quella di Frosinone. In quest’ottica negli anni scorsi la CLAAI nazionale ha sostenuto la nascita della nuova realtà associativa territoriale.

“Obiettivo –ha evidenziato Massimo Piscitelli neo dirigente della CLAAI Assimprese di Frosinone- è quello di potenziare una rete operativa vasta e concreta di imprenditori, operatori economici e professionisti del territorio, mettendo in sinergia tutto il sistema CLAAI Assimprese con i propri Enti Bilaterali e partner di riferimento, operando con una visione concertativa e di massima sinergia con le realtà locali”. Piscitelli ritiene essenziale “dare un forte segnale a sostegno del tessuto della piccola impresa e attività produttive locali. In questo momento di lenta e faticosa ripresa –continua Massimo Piscitelli- non si può rimanere inermi e vedere le difficoltà e lo sconforto dell’imprenditoria ciociara che, da sempre, ha rappresentato un forte punto di riferimento, sia per la città di Frosinone che per tutta la provincia.”

Il tessuto economico del Lazio meridionale ha numeri importanti ed esprime l’ottava Camera di Commercio a livello nazionale.

Il tessuto economico del basso Lazio conta oltre 107 mila imprese registrate in CCIAA. Ecco che l’azione della CLAAI Assimprese verrà orientata ad offrire concreti supporti alle imprese del territorio con interventi in materia di Finanza agevolata, supporto alle Start Up e nuove imprese con il microcredito, Fondi dello Stato, Formazione 4.0 e accompagnamento al Credito agevolato grazie ad una interazione con Istituti di credito locali e con lo Sportello CLAAI Assimprese dell’Artigiancassa, la Banca delle imprese del gruppo BNP Paribas.

Nelle prossime settimane sarà operativo anche lo Sportello CLAAI Assimprese di Frosinone. Per contatti: frosinone@claai-assimprese.it