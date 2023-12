Classifica qualità della vita, Latina perde altre 7 posizioni

La provincia di Latina perde altre 7 posizioni nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore che ogni anno propone la graduatoria delle province in cui si vive meglio… o peggio. A vincere per la prima volta è Udine. Latina invece è 87esima, la peggiore del Lazio e a picco soprattutto alla voce Ambiente, dove occupa il 100° slot sui 107 totali. Confermato quindi un calo nei diversi indicatori sulla qualità della vita così come aveva fatto Italia Oggi qualche settimana fa, dove Latina aveva invece perso 5 posizioni.