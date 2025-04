Clima a Latina, 48′ provincia italiana secondo Il Sole 24 Ore

Ore di luce sopra la media, piogge contenute e un clima che regala bellezza e fatica. Latina si piazza al 48° posto su 110 province italiane nell’Indice del Clima 2025 de Il Sole 24 Ore, a conferma di un territorio in equilibrio tra condizioni favorevoli e criticità legate all’estate.

La provincia brilla per luminosità: è tra le prime 15 in Italia per ore di sole durante l’anno, con giornate limpide che si susseguono anche fuori dalla stagione estiva. Un dato che premia chi ama vivere all’aperto e valorizza l’ambiente naturale tra mare e colline.

Ma il caldo, quando arriva, si fa sentire. Le ondate sopra i 30 gradi, seppur contenute nei numeri assoluti, spingono Latina verso il fondo della classifica per tollerabilità estiva. Il problema non è tanto il picco, quanto la durata: notti afose, afa persistente, giornate consecutive di calura che riducono la vivibilità, specie nelle aree costiere.

A fare da cuscinetto sono i Monti Lepini, che regalano respiro e mitigano le temperature nell’entroterra. Qui il clima resta più sopportabile anche nei periodi più caldi, a differenza della fascia litoranea, dove l’umidità si fa sentire.

Sul fronte delle precipitazioni, il quadro è variegato: poche piogge in media, ma spesso intense quando arrivano. L’assenza di lunghi periodi piovosi alternata a fenomeni violenti conferma la tendenza a una stagione secca interrotta da eventi estremi.

Bene invece la qualità dell’aria, con poca nebbia e una buona circolazione atmosferica, che aiuta a rendere più tollerabili anche le giornate afose. Unico dato sorprendente, ma da leggere con cautela, è la terza posizione nazionale per giorni “freddi”: un’anomalia che andrà approfondita nei dati del prossimo anno.

In sintesi, Latina resta una terra di luce e bellezza, ma la sfida climatica è ormai strutturale: godersi il sole non basta, serve adattarsi a un clima sempre più spinto, che alterna bel tempo e fatica, con una qualità della vita da difendere giorno dopo giorno.