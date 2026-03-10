Clima, Latina al 48° posto in Italia: temperature estreme in aumento

Latina si colloca al 48° posto nella classifica nazionale delle città con il miglior clima. Un dato che conferma la posizione dello scorso anno, ma che nasconde un peggioramento progressivo delle condizioni climatiche registrato nell’ultimo decennio.

Secondo i dati raccolti tra il 2015 e il 2025, infatti, nel capoluogo pontino si è registrato un aumento delle temperature estreme e dell’indice di calore, con un numero crescente di ondate termiche che incidono sempre di più sulla vivibilità del territorio.

Il quadro regionale appare piuttosto variegato. Nel Lazio la città che registra il risultato migliore è Viterbo, che sale fino al 34° posto nella classifica nazionale. Situazione opposta invece per Frosinone, che scivola all’88° posto.

Latina resta quindi in una posizione intermedia, ma i dati meteo indicano come il progressivo surriscaldamento stia modificando nel tempo le caratteristiche climatiche della città, con temperature percepite sempre più elevate e possibili effetti sul comfort abitativo e sulla qualità della vita.