Imprenditoria in rosa: la D’Annibale presidente regionale di Impresa Donna

Roberta D’Annibale, presidente provinciale CNA Latina, assume la presidenza regionale di Impresa Donna, di cui è anche delegata alla presidenza nazionale.

Impresa Donna è un raggruppamento d’interesse che promuove la cultura d’impresa al femminile, promuovendo iniziative a favore dello sviluppo e della presenza delle donne nel mondo dell’imprenditoria e del lavoro in genere, incrementando le relazioni tra imprese e facilitando la partecipazione delle imprenditrici negli organismi della rappresentanza socio-economici, per caratterizzare e arricchire il tessuto imprenditoriale locale.

“Sono onorata di rappresentare le imprenditrici della CNA regionale e nazionale – afferma Roberta D’Annibale -, vorrei che questa nuova esperienza e sfida fosse di aiuto e supporto a tutte le donne che si misurano giornalmente con le problematiche d’impresa e di genere, ma soprattutto a tutte quelle che secondo l’ultima stima CNEL sono state fortemente penalizzate dalla crisi innescata dalla pandemia.”

Le stime del CNEL a cui fa riferimento la D’Annibale evidenziano che il 90% circa delle persone, che hanno perso il lavoro nell’ultimo anno, sono donne e si teme che una ricaduta sociale ed economica di questa portata possa determinare un impatto a lungo termine sulla uguaglianza di genere.

“La sfida che ci attende in questi quattro anni di presidenza – conclude la D’Annibale – nel rispetto dell’obiettivo 5 contenuto in agenda 2030 e delle linee programmatiche del Comitato impresa Donna di CNA nazionale, sarà improntare la nostra azione su temi prioritari come la lotta contro la violenza e gli stereotipi, la necessità di realizzare un’economia basata sulla parità di genere, l’opportunità di sostenere l’imprenditoria femminile nella ripresa dalla crisi COVID-19 e l’ esigenza di costruire un sistema di welfare capace di tutelare realmente la continuità imprenditoriale in tutte le fasi della vita”.