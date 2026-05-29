Coach Gramenzi saluta la Benacquista:”A Latina si vive nel buio”

Si dividono le strade tra Franco Gramenzi e la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Quello che fino a poche ore fa era soltanto un forte rumors di corridoio ha trovato il riscontro dell’ufficialità durante la cena di chiusura dell’anno sportivo appena trascorso. Il tecnico abruzzese ha scelto la serata dei saluti, davanti al patron Lucio Benacquista e all’intero gruppo squadra, per formalizzare il proprio addio alla panchina pontina.

Il contratto dell’allenatore era giunto alla naturale scadenza e le motivazioni del mancato rinnovo sono state esplicitate chiaramente dallo stesso Gramenzi. A spingere il coach verso i saluti è stata la pesante situazione di stallo in cui versa il club, soprattutto per ciò che concerne la questione palasport: “Vivo di stimoli e qui purtroppo si vive nel buio”, ha dichiarato il tecnico. Le lungaggini burocratiche per il PalaBianchini e l’impossibilità di proseguire la sinergia con l’impianto di Cisterna hanno di fatto spento le prospettive di programmazione.

Per il futuro di Gramenzi si fa strada con insistenza la pista che porta a un ritorno a Roseto, piazza con cui l’allenatore ha un legame storico e che si sarebbe già mossa per trovare un accordo. L’atto conclusivo della stagione si è trasformato così nel momento dei ringraziamenti a un timoniere stimato da tutto l’ambiente nerazzurro.