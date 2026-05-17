Cocaina e contanti, due arresti ad Aprilia

Due uomini sono finiti in arresto ad Aprilia dopo un controllo dei Carabinieri che ha portato al sequestro di droga già suddivisa in dosi e di denaro contante ritenuto dagli investigatori collegato all’attività di spaccio.

L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio. A essere fermata è stata un’auto guidata da un uomo di 45 anni, residente ad Ardea, a bordo della quale viaggiava anche un 21enne senza fissa dimora.

Durante il controllo, il comportamento dei due avrebbe insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere con accertamenti più approfonditi. Sono così scattate le perquisizioni personali, sul veicolo e successivamente anche domiciliari.

Nel corso delle verifiche i militari hanno trovato circa 46 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e crack, già confezionate in dosi. Sequestrato anche materiale ritenuto utile al confezionamento della droga, insieme a 1.550 euro in contanti. Secondo l’ipotesi investigativa, il denaro sarebbe il provento dell’attività di spaccio.

La sostanza sequestrata sarà ora sottoposta agli accertamenti. I due uomini, al termine delle formalità di rito, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferiti nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Aprilia, in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria.

Per entrambi è prevista l’udienza di convalida con rito direttissimo.