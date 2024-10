Cocaina e contanti in casa, due arresti a Fondi e Formia

Un 37enne di Fondi e un 42enne di Formia sono stati arrestati dai carabinieri della Tenenza di Fondi in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari li seguivano da tempo e grazie a delle serrate indagini, questa notte hanno provveduto al blitz nelle loro abitazioni.

A casa del 37enne i carabinieri hanno trovato 31 involucri di cocaina dal peso complessivo di circa 26gr, un bilancino di precisione, materiale vario per il taglio e poco più di 800 euro in contanti in banconote da 20,10 e 50. Perquisizione che si è poi spostata a casa del 42enne di Formia dove sono stati rinvenuti un’involucro di cocaina dal peso di 4gr, sostanza da taglio, e 50 euro in contanti.