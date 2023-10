Cocaina pronta per lo spaccio, ai domiciliari un uomo

I carabinieri di Priverno, con l’ausilio dei colleghi di Roccagorga, hanno arrestato un uomo di Sonnino nella località Scalo per possesso di stupefacenti. Dopo una perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati e sequestrati 30 grammi di cocaina già suddivisa, cinque bilancini di precisione, sostanza polverosa notoriamente utilizzata per il taglio del narcotico e anche materiale per il confezionamento delle singole dosi.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.