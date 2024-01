‘Codice Rosso’ a Terracina, divieto di avvicinamento per un 36enne

Ancora un caso di violenza di genere in provincia. A Terracina un 36enne è stato raggiunto dagli agenti del Commissariato locale che gli hanno notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

Numerose minacce e altrettanti atti persecutori da parte dell’uomo hanno portato la donna, in preda ad ansia e terrore continuo, a sporgere denuncia. Da lì sono nate le indagini dei poliziotti che hanno verificato come l’uomo si fosse reso protagonista anche di ulteriori episodi di stalking e minacce.

L’indagato, che recentemente ha terminato l’espiazione della Detenzione domiciliare per altri reati, più volte si era presentato sul posto di lavoro della vittima minacciandola, mentre in altre circostanze l’aveva seguita, arrivando anche ad aggredire una terza persona alla quale attribuiva una nuova relazione sentimentale con la sua ex. Gli atti persecutori erano proseguiti anche attraverso numerosi messaggi e chiamate telefoniche alla vittima, che in un’occasione, aveva ricevuto circa 30 chiamate whatsapp e messaggi contenenti insulti, anche in orario notturno.