Allarme Coldiretti, a rischio la produzione di mozzarella di bufala

Coldiretti Latina ha segnalato una preoccupante situazione riguardante il ritiro del latte di bufala da parte di alcuni trasformatori nella zona. Secondo le segnalazioni ricevute, alcuni trasformatori non stanno ritirando il latte a causa di un’eccedenza di prodotto e di una diminuzione della domanda. Questa situazione sta causando ingenti danni alle aziende agricole locali.

Il presidente di Coldiretti Latina, Daniele Pili, ha dichiarato che non tollereranno speculazioni e che stanno valutando se sia necessario ricorrere alla legge sulle pratiche commerciali sleali. Pili ha annunciato un incontro imminente con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana per affrontare la questione.

La situazione attuale sta causando notevoli perdite per le aziende agricole, che rischiano di dover gettare il latte o ricorrere al congelamento, con conseguenti costi più elevati e difficoltà logistiche nel trasferimento del prodotto.

Coldiretti è già in azione per garantire un confronto con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana al fine di comprendere appieno la situazione e contrastare eventuali speculazioni. La protezione del reddito delle aziende agricole è una priorità per Coldiretti, che sostiene la giusta valorizzazione del lavoro degli imprenditori agricoli.

Per affrontare eventuali illeciti imposti da grandi gruppi industriali e catene distributive, Coldiretti garantisce l’anonimato alle aziende agricole e offre un maggiore potere contrattuale.