Coldiretti per la salute, screening e visite gratuite nel “Villaggio”

Screening gratuiti, prevenzione e attenzione al benessere animale. Da domani, 22 al 24 maggio la ASL Latina sarà presente al Villaggio Coldiretti in Piazza del Popolo a Latina con due stand dedicati alla salute e all’informazione.

Dopo iniziative come Race for The Cure e “Tennis and Friends”, l’Azienda sanitaria pontina torna così a promuovere la cultura della prevenzione attraverso attività gratuite rivolte ai cittadini.

Nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 maggio il personale sanitario effettuerà controlli gratuiti di glicemia, colesterolo, pressione arteriosa e indice di massa corporea, oltre a valutazioni sui principali fattori di rischio legati a fumo, alcol, sedentarietà e cattiva alimentazione. Previsto anche uno spazio informativo sulle vaccinazioni per adulti curato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre attivo uno stand dell’Unità Veterinaria della ASL, dove i medici veterinari forniranno consigli sulla gestione e la cura degli animali da affezione, promuovendo il possesso responsabile e il benessere animale.