Collo d’oca, parte il cantiere per la realizzazione della rotatoria

Sono partiti oggi i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra viale Le Corbusier e via Zanetti a Latina, intervento che porterà all’eliminazione del cosiddetto “collo d’oca”.

L’opera, finanziata dieci anni fa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito del progetto “Latina anche città di mare”, può finalmente essere realizzata, dopo lo sgombero degli ex residenti, avvenuto lo scorso inverno.

Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, l’intervento sarà realizzato in due fasi: nella prima verrà costruita la porzione di rotatoria nell’area dell’ex immobile demolito, senza modificare l’attuale viabilità. Poi, una volta aperta al traffico la prima parte dell’opera, i veicoli saranno deviati sulla nuova viabilità per consentire il completamento dei lavori. In questa seconda fase via Zanetti sarà temporaneamente chiusa all’altezza di via Germania, con percorsi alternativi che saranno indicati attraverso apposita segnaletica e ordinanze del Comune.