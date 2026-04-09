Collo d’oca, verso la nuova rotatoria: gara in dirittura d’arrivo

Proseguono le operazioni di demolizione dell’edificio nel tratto di viale Le Corbusier noto come “Collo d’oca”, passaggio chiave per il completamento dell’arteria. Questa mattina il sindaco Matilde Celentano e il vicesindaco Massimiliano Carnevale hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori.

L’intervento rappresenta una svolta attesa da anni per la viabilità cittadina. “Dopo oltre vent’anni stiamo arrivando a una soluzione concreta per un nodo strategico”, ha spiegato il sindaco, sottolineando come la demolizione sia il primo passo per rendere più sicuro e funzionale uno degli incroci più complessi della città.

Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria tra viale Le Corbusier e via Aldo Zanetti, con nuovi marciapiedi, attraversamenti pedonali, illuminazione e sistemazione del verde.

Intanto si avvicina la fase decisiva: il 17 aprile è fissata l’apertura delle buste per la gara. Dopo le verifiche amministrative, si procederà con l’aggiudicazione e l’avvio del cantiere, previsto entro circa un mese. La durata dei lavori è stimata in 122 giorni, con conclusione attesa entro l’inizio dell’autunno.