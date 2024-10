Colpi d’ascia ad Aprilia, l’aggressore di Halloween è ancora a piede libero

Ad Aprilia si vive un clima di paura, non per Halloween, ma per un’aggressione inquietante che ha scosso la comunità. Una persona mascherata ha attaccato un automobilista con un’ascia mentre si trovava in un’area di servizio su via dei Cinque Archi. Il 58enne, fermatosi per fare rifornimento, è stato preso di mira senza apparente motivo e, dopo aver schivato i colpi, è riuscito a fuggire, lasciando sul luogo il suo finestrino e parabrezza infranti.

Le forze dell’ordine stanno lavorando intensamente per identificare l’aggressore, che sembra non essere stato accompagnato, e stanno indagando sulla zona circostante per trovare eventuali testimoni o elementi utili. Dalla stazione di servizio, che di notte funziona in modalità self-service, il personale ha riferito di non aver assistito all’attacco e di aver appreso dell’accaduto solo dai Carabinieri.