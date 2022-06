Colpisce un ciclista mentre apre lo sportello, grave un 75enne a Latina

Nella tarda mattinata un ciclista di 75 anni, mentre percorreva via Persicara a Latina, è stato colpito da un automobilista proprio quando stava aprendo lo sportello della sua auto.

Cadendo sull’asfalto, l’anziano ha riportato ferite e contusioni che hanno necessitato del soccorso da parte del 118 che lo ha trasportato poi in codice rosso presso il pronto soccorso del Santa Maria Goretti. 75enne che, stando alle prime valutazioni sanitarie, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Latina che procederanno alla ricostruzione dei fatti.