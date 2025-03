Ancora una vincita al gioco nella provincia di Latina. Dopo il ‘5’ centrato al Superenalotto lunedì a Formia, a Cisterna è stato centrato un colpo da 30mila euro al gioco del 10eLotto.

La vincita è stata registrata in un punto vendita in via Livorno grazie ad un 8 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,9 milioni di euro, per un totale di oltre 968 milioni di euro da inizio 2025.