Colpo al Premier Sporting Club, ritrovata parte della refurtiva

Sono passati per via delle Segheria, dove hanno utilizzato la folta vegetazione probabilmente come momentaneo nascondiglio per il bottino dopo aver razziato il Premier Sporting Club, il centro sportivo polifunzionale di Latina situato su via Pontina. I responsabili della struttura – così come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi – hanno ritrovato infatti una piccola parte della refurtiva (un bottino da circa 50mila euro) trafugata nella notte tra martedì e mercoledì da una banda di malviventi esperta in colpi di questo genere. Il tutto grazie alla tecnologia di tracciamento satellitare servita almeno a recuperare quanto avevano lasciato i ladri dopo la razzia. Prosegue intanto, grazie anche a questi nuovi elementi acquisiti, l’indagine della Polizia di Stato per cercare i responsabili del colpo, sicuramente non nuovi a questo tipo di furti.