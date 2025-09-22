Colpo grosso Benacquista, rimonta e vittoria sulla Ristopro Fabriano

Esordio con brivido e vittoria in trasferta per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che espugna il PalaChemiba superando la Ristopro Fabriano 78-83 al termine di una sfida intensa ed equilibrata. Protagonista assoluto il finale. Negli ultimi due minuti infatti i pontini hanno piazzato un clamoroso parziale di 13-0 che ha ribaltato l’inerzia del match, consegnando i primi due punti stagionali alla squadra di coach Gramenzi.

La cronaca

La gara si è aperta con una Benacquista arrembante: le triple di Maiga, Sacchetti e Gallo hanno portato subito gli ospiti avanti in doppia cifra (7-17). Fabriano però non si è fatta intimorire, reagendo con un controparziale che ha riaperto la contesa già alla fine del primo quarto (19-20). Anche il secondo periodo ha vissuto sul filo dell’equilibrio. Pastore e Di Emidio hanno guidato un nuovo break nerazzurro, ma la Ristopro è rientrata fino al 39-37 con cui si è andati al riposo lungo. Il terzo quarto ha visto Gallo mettersi in grande evidenza, mantenendo i suoi davanti nel punteggio fino al 23’. Ma Fabriano, trascinata da Centanni, ha trovato il sorpasso nel finale di periodo (60-56). Nell’ultimo quarto, dopo un botta e risposta iniziale, i marchigiani hanno allungato fino al +5 (66-61), costringendo Latina a inseguire. Sacchetti e Di Emidio hanno tenuto viva la speranza, prima del finale infuocato. Qui i pontini hanno mostrato carattere e lucidità: Pastore ha firmato la tripla del sorpasso (76-78), Di Emidio ha colpito dall’arco per il +5, e Gallo ha messo il sigillo dalla lunetta per il definitivo 78-83.

Dichiarazioni

“Siamo soddisfatti per questo esordio positivo – ha commentato coach Gramenzi – soprattutto perché è arrivato su un campo difficile. Abbiamo alternato buone cose a errori banali, ma la squadra ha reagito nei momenti chiave e ha dimostrato profondità. Ora continuiamo a lavorare per crescere”.

Con questa vittoria, la Benacquista parte col piede giusto nella nuova stagione di Serie B Nazionale. Prossimo impegno domenica 28 settembre al Palasport di Cisterna, dove arriverà il Consorzio Leonardo Dany Quarrata.