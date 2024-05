Colpo internazionale per il Cisterna Volley: firma il venezuelano Rivas

Arriva dal Venezuela il nuovo schiacciatore del Cisterna Volley. Nel prossimo campionato di Superlega con la formazione pontina ci sarà anche Willner Rivas, 29 anni, martello di 194 centimetri che schiaccia a 350 centimetri e mura a 336 centimetri. Nell’ultimo anno ha giocato al Qadsia SC in Kuwait, ma nella stagione 2022/2023 era in Francia, nel Narbonne, squadra che all’epoca era allenata proprio da coach Guillermo Falasca e in cui giocava anche Jordi Ramon, che tornerà a essere suo compagno di squadra nella prossima stagione a Cisterna. In carriera, Rivas ha accumulato grande esperienza giocando in vari campionati internazionali.

«Rivas è un giocatore che ho già allenato in Francia e sono convinto che qui a Cisterna potrà dare il suo contributo alla squadra e crescere anche lui personalmente. Ovviamente, come tutti i giocatori che arrivano in Superlega per la prima volta, avrà bisogno di un periodo di adattamento, ma sono sicuro che avendo già lavorato con me ed essendo stato già in squadra con Jordi Ramon, con cui ha condiviso la linea di ricezione, potrà adattarsi molto velocemente nel nostro club», ha assicurato coach Guillermo Falasca. «Rivas è un grande lavoratore e questo è uno dei motivi per cui lo abbiamo voluto a Cisterna. Può assomigliare un po’ a Pavle Peric come tipologia di atleta e dovrà lavorare tanto per dare il suo contributo alla squadra perché sappiamo tutti quanto sia difficile la Superlega».

Il coach ha poi spostato l’attenzione sulla squadra che si sta completando. «Riguardo ai nuovi arrivati, posso dire che abbiamo due giovani che meritano attenzione. Pace è un giocatore che ha delle potenzialità notevoli e sono sicuro che saprà calarsi nella nostra realtà e darci un grande impulso, mentre Fanizza ha grandi potenzialità ma soprattutto ha margini di crescita molto importanti e il miglioramento quotidiano dovrà essere il suo obiettivo principale», ha aggiunto il tecnico spagnolo.

Rivas arriva a Cisterna con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della squadra. «Non vedo l’ora di tornare in Europa e posso assicurare che per me la Superlega italiana è una grande opportunità. Parliamo di uno dei migliori campionati al mondo e sono proprio felice di arrivare in Italia», ha dichiarato il giocatore venezuelano che in carriera ha girato tantissimo, oltre alla Francia, anche in Kuwait, Qatar, Argentina e Libano. «Mi ritengo una persona abbastanza tranquilla, ma allo stesso tempo sono molto determinato in tutto quello che faccio: come atleta mi piace lavorare con uno scopo e in questo modo posso migliorare ogni giorno. Perché ho scelto Cisterna? Perché mi hanno parlato molto bene della società in generale, conosco alcuni giocatori e anche l’allenatore e penso che sia una cosa positiva: so che lavoreremo duro e mi piace molto competere».

Rivas ha fatto parte della squadra Nazionale venezuelana che ha partecipato all’ultima Olimpiade di Tokyo, chiudendo in dodicesima posizione assoluta. La qualificazione è arrivata grazie alla vittoria del Torneo di qualificazione sudamericano, sotto la guida di coach Ronald Sarti. Inoltre, nel 2015/2016, aveva fatto parte della squadra Nazionale venezuelana impegnata nella World League.