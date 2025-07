Colpo nella notte, presa la cassaforte del Carrefour a Latina

Hanno devastato l’ingresso del Carrefour di via del Lido e messo a segno un colpo da manuale. Nella notte scorsa, una banda di malviventi ha fatto irruzione nel supermarket di via del Lido utilizzando un furgone come ariete. Una volta dentro i ladri hanno preso la cassaforte per intero svanendo poi nel nulla con l’intero incasso del weekend. Si tratta di specialisti, visto che sono riusciti anche ad eludere l’allarme del market che, a quanto pare, pur suonando non ha trasmesso il segnale alla centrale operativa delle guardie notturne perché frenato attraverso un disturbatore di frequenze.