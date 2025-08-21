Colpo sulla Pontina, fermato un 37enne di Latina

Un’operazione lampo della Polizia ha portato al fermo di Federico Esposito, 37enne di Latina, sospettato di aver messo a segno una rapina sulla Pontina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato nella notte tra martedì e mercoledì dalla Polizia Stradale di Settebagni mentre viaggiava verso Roma a bordo dell’auto segnalata dopo il colpo. Aveva appena finito di scontare una condanna per una rapina avvenuta nel 2020.

Il furto – come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi – era avvenuto poco prima in un bar del distributore “Q8” al chilometro 68 della Pontina, nei pressi di Borgo Piave. L’uomo, fingendosi cliente, avrebbe minacciato la barista con un punteruolo costringendola ad aprire la cassa e consegnare l’incasso. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di riconoscerlo e far scattare le ricerche.