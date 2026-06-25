Coltellate ai pub, Manauzzi e Iustic ai domiciliari. Domani la requisitoria del pm

Francesco Manauzzi e Antonio Iustic lasciano il carcere. I due giovani, accusati di tentato omicidio per i fatti del novembre 2024 in zona pub, a Latina, hanno ottenuto i domiciliari.

Tre i coetanei rimasti feriti. Il movente sarebbe stato legato ad un contenzioso avuto precedentemente con gli altri ragazzi, un vero e proprio regolamento di conti. Erano in carcere dal febbraio 2025. Domani la requisitoria del giudice, le arringhe difensive il 14 luglio.

Chiesti 8 anni e 8 mesi per Mirko Iorio

Per Mirko Iorio, il terzo ragazzo imputato sono stati chiesti 8 anni e 8 mesi di reclusione per l’accoltellamento dell’allora 16enne Matteo Morandi. I legali del giovane, avevano chiesto e ottenuto il rito abbreviato.