Coltellate ai pub, scarcerato il giovane accusato di tentato omicidio

Il Tribunale del Riesame di Latina ha concesso gli arresti domiciliari a Mirko Iorio, il 19enne accusato di tentato omicidio dopo i fatti avvenuti lo scorso 23 novembre in zona pub a Latina.

Il giovane era finito in carcere il 5 febbraio scorso poiché accusato di aver accoltellato un coetaneo, al culmine di una rissa avvenuta nel tratto B di quella conosciuta da tutti come “via dei pub”. L’adolescente era stato trasportato in condizioni gravissime al Goretti e solamente l’eccellente lavoro di medici e infermieri aveva evitato la tragedia. Insieme a lui nella rissa erano rimasti feriti altri due giovani, tra cui un minore.

Restano in carcere invece gli altri due spalleggiatori coinvolti nella rissa insieme al 19enne.