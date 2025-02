Coltellate in zona pub, Celentano:”Insieme per prevenire certi episodi”

“Il mio più sincero apprezzamento e riconoscimento, a nome dell’amministrazione che rappresento, alla Polizia di Stato di Latina per l’importante operazione portata a termine quest’oggi, che ha permesso di fare luce su quanto accaduto in zona pub lo scorso 23 novembre”.

E’ intervenuta così al margine degli arresti che questa mattina hanno svegliato la città, la sindaca Matilde Celentano. Dopo i fatti avvenuti lo scorso 23 novembre in zona pub, la prima cittadina ha voluto fare un plauso al lavoro della Questura di Latina e a tutto il sistema giudiziario che ha lavorato senza sosta per arrivare ad una svolta nelle indagini.

“Esprimo anche un forte plauso all’intero sistema giudiziario, che ha lavorato in sinergia con le forze di polizia, permettendo che le giuste misure cautelari venissero adottate tempestivamente. La mia preoccupazione, e quella dell’intera amministrazione, resta alta di fronte a questi episodi di violenza. La giovanissima età dei tre sospettati di tentato omicidio, nonché degli altri deferiti, e la notizia che nessuno fosse mai emerso in attività di polizia, è motivo di particolare allarme. Ciò ci ricorda che è essenziale lavorare insieme, istituzioni, famiglie e giovani, per prevenire il ripetersi di simili gravissimi episodi”.