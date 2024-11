Coltellate in zona pub, si stringe il cerchio intorno ai possibili aggressori

Gli uomini della Questura di Latina lavorano senza sosta per risalire all’identità degli autori della brutale aggressione, avvenuta sabato sera nel parcheggio situato nella zona nord di via Neghelli. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, al vaglio degli agenti del questore Fausto Vinci ci sarebbero una serie di sospetti che dovranno essere confermati tramite degli accertamenti tecnici.

Migliorano intanto, seppur in minima parte, le condizioni del 16enne ferito gravemente a coltellate. I medici hanno azzardato un cauto ottimismo, ma la situazione resta sempre grave con l’adolescente che è sempre ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria Goretti. Fondamentale sarà la sua testimonianza, che secondo gli agenti potrà essere decisiva alla risoluzione del caso. Agenti che hanno individuato e sentito tanti dei ragazzi presenti quella sera, sia all’esterno che all’interno del locale di fronte al quale è iniziata la prima rissa. Nessuno è riuscito a fornire nomi ma le loro versioni hanno dato un’idea ben precisa agli inquirenti.

Al vaglio anche un video diffuso sui social e registrato dall’interno di un pub antistante. Le immagini, che mostrano qualche istante della rissa, sono state acquisite dalla Squadra Mobile e mostrano le prime fasi dell’aggressione, sedata poi dall’intervento di alcuni adulti. Nessuno poi avrebbe immaginato quanto successo una decina di minuti dopo. I poliziotti hanno effettuato già delle prime perquisizioni all’interno delle abitazioni di alcuni giovani sospettati di avere un ruolo nella vicenda.