Coltellate in zona pub: tre giovanissimi finiranno davanti al giudice

Finiranno davanti al giudice il prossimo 17 novembre i tre giovanissimi minorenni accusati di tentato omicidio dopo una furibonda rissa avvenuta in zona pub e culminata con il ferimento, a coltellate, di un giovane finito grave al pronto soccorso del Goretti di Latina.

La Procura di Latina ha esercitato l’azione penale ottenendo il rito immediato per Mirko Iorio, attualmente agli arresti domiciliari, e per Francesco Manauzzi e Antonio Iustic che sono invece ristretti in carcere.

I fatti, avvenuti a fine novembre 2024 in zona pub, avevano coinvolto una dozzina di giovanissimi, 13 dei quali finiti indagati e tre, appunto, arrestati. Le cause della furibonda rissa finita a coltellate è probabilmente da ricercarsi in futili motivi di affermazione del potere tra piccole bande rivali, una della zona “Q4”, l’altra del “Colosseo”. Nel corso del processo si tenterà di fare luce anche e soprattutto su questi aspetti.