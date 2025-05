Come finanziare le imprese rosa: il 21 maggio il convegno di Confartigianato

Un’opportunità concreta per le imprese femminili del territorio. Martedì 21 maggio, alle ore 17, presso l’Hotel Europa di Latina, si terrà il convegno “Donne e impresa” organizzato da Confartigianato Latina, con l’obiettivo di illustrare il nuovo bando regionale che mette a disposizione 3 milioni di euro a fondo perduto per sostenere la nascita e lo sviluppo delle PMI femminili nel Lazio.

L’incontro offrirà un focus approfondito sulle modalità di accesso ai contributi, che potranno finanziare progetti di investimento finalizzati alla creazione di nuove imprese a trazione femminile, ma anche l’ampliamento, la ristrutturazione o l’ammodernamento di quelle già esistenti, anche attraverso l’adozione di soluzioni digitali.

Tra i relatori ci saranno Giuseppina Maiorano, responsabile dell’Ufficio Orientamento del Servizio Progettazione, Orientamento e Assistenza finanziaria di Lazio Innova, Antonio Fainella, segretario regionale di Confartigianato Lazio, e Letizia Bongiorno, presidente di Confartigianato Latina.

“Questa è una grande opportunità per le imprese femminili del nostro territorio – spiega Letizia Bongiorno –. Un incontro con le aziende è doveroso per illustrare i dettagli del bando e supportare le imprenditrici in un percorso che, senza adeguata guida, potrebbe rivelarsi complesso. Per questo motivo, saranno presenti esperti del settore pronti a rispondere a ogni domanda”.

Il bando, che scade il 3 giugno, è rivolto alle imprese femminili che rientrano nei parametri dimensionali di PMI e che abbiano almeno una sede operativa nella regione Lazio.

Per impresa femminile, si intende:

una lavoratrice autonoma donna;

un’impresa individuale con titolare donna;

una società di persone, cooperativa o studio associato in cui almeno il 60% della compagine sia composta da donne;

una società di capitali in cui almeno i due terzi delle quote e degli organi amministrativi siano detenuti da donne o da imprese femminili.

A ciascuna impresa sarà finanziabile un solo progetto.

Un appuntamento da non perdere per tutte le imprenditrici e aspiranti tali che vogliono cogliere questa opportunità concreta per far crescere o innovare la propria attività.