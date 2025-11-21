Comitato Remigrazionecontro il Pd: “Ignorate le nostre segnalazioni”

Dopo la manifestazione tenutasi ieri sera in via Don Morosini, il Comitato Remigrazione e Riconquista interviene in merito alle recenti dichiarazioni del Partito Democratico, che sostiene di aver più volte denunciato il peggioramento della situazione nel quartiere.

«Apprendiamo con stupore – afferma il Comitato – che il PD oggi si scopre sensibile al degrado di via Don Morosini. Le loro prese di posizione arrivano fuori tempo massimo: per anni hanno ignorato le nostre segnalazioni, minimizzato le criticità e lasciato che la situazione degenerasse. Oggi tentano di attribuirsi meriti che non hanno.»

Il Comitato ricorda come la mobilitazione di ieri abbia visto una partecipazione significativa di residenti esasperati da risse, episodi di microcriminalità e un clima di insicurezza quotidiana. «Siamo stati noi a riportare l’attenzione sul quartiere – prosegue la nota – e continueremo a farlo finché l’amministrazione non adotterà misure concrete. Le passerelle dell’ultimo minuto non servono ai cittadini.»

Il portavoce Luca Marsella ribadisce l’impegno del Comitato: «Difendere i nostri quartieri non è uno slogan, ma una necessità. Con l’inizio del nuovo anno avvieremo una raccolta firme per portare in Parlamento la nostra proposta di legge sulla remigrazione e sulla sicurezza urbana.»