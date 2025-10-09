Commercialisti di tutta Italia a confronto a Fossanova per il futuro della professione

Lunedi prossimo, 13 ottobre, alle ore 14:00, presso l’Auditorium ex Infermeria dei Conversi in Fossanova – Priverno (all’interno del borgo e accanto alla abbazia) si svolgerà il convegno dal titolo “Gli adeguati assetti e la certificazione”, organizzato dall’Ordine di Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Latina, Milano e Frosinone.

L’evento, in diretta streaming con molti altri Ordini, vuole esaminare l’impatto dell’art.2086 “adeguati assetti” sulle società, anche nell’ottica della riforma del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Quindi adeguato assetto, quale idoneità della struttura aziendale nelle sue molteplici articolazioni. Il ruolo dei commercialisti in tale ambito è sia di consulenza che di assistenza per far ottenere alla azienda cliente la certificazione di qualità circa l’idoneità dei propri assetti. L’impresa acquisirebbe così un titolo qualificante anche rispetto a tutti gli stakeholders. Quindi approfondimento tecnico-giuridico, formazione del commercialista per una prestazione specifica e opportunità professionali.

Infatti, dopo la presentazione dei Presidenti Raffaella Romagnoli (LT), Marcella Caradonna (MI) e Domenico Celenza (FR), ed i saluti del Sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia, del Presidente della CCIAA FR-LT Giovanni Acampora, del direttore dell’INPS di Latina Maurizio Mauri e del Presidente della Fondazione Telos – ODCEC di Roma inizieranno le relazioni tecniche di: Marcella Caradonna – Pres. ODCEC Milano, Cosimo Franco – Certificatore Certiquality, Andrea Petteruti – Dir. Generale Min. Giustizia, Tiziana Tinessa – Giudice Delegato Sez. Fall.re Tribunale Latina, Fabrizio Mancini – Pres. ODCEC Tivoli, Nicola Forte – Coord. Comm.ne Fiscalità ODCEC Latina, Cappucci Gaetano – Avv. Giuslavorista, Rosa Lombardi – Prof. Ord. Economia Aziendale Università La Sapienza.

Finita questa fase si apre, sulle prospettive professionali, la tavola rotonda a cui intervengono i Presidenti degli ODCEC: Roberto Tiezzi(Arezzo), Mario Lariccia (Avellino), Mauro Cernesi (Cassino), Marco Manovelli (Civitavecchia), Enrico Terzani (Firenze), Domenico Celenza (Frosinone), Raffaella Romagnoli (Latina), Marcella Caradonna (Milano), Giuseppina Uda (Oristano), Agostino Soave (Salerno), Fabrizio Mancini (Tivoli), Luca Asvisio (Torino).

Moderatore della giornata è Mario Civetta, già Presidente ODCEC di Roma e candidato alla Presidenza del Consiglio Nazionale. Quindi un impegno tangibile e concreto, nato dalla sinergia di più ODCEC con l’Ordine di Milano, per cercare di ampliare ambiti professionali e competenze degli iscritti. Partners dell’evento sono Blu Banca – Gruppo Banca Popolare del Lazio, Crea Digital Srl, Ermidio Antonacci, Ass.ne Commercialisti Formazione e Socialità (LT), con il patrocinio della CCIAA di FR-LT e del Comune di Priverno.