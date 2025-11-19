Commercianti Digitali: corso gratuito in Confesercenti – Latina. Come orientarsi tra social, web e cybersecurity.

di Ivan Simeone

i.simeone@virgilio.it

“Confesercenti di Area”, in collaborazione con la Camera di Commercio di Frosinone-Latina, ha organizzato un corso gratuito sulla digitalizzazione delle attività commerciali e delle micro imprese.

Il corso si articolerà su cinque giornate informative finalizzate ad aiutare gli imprenditori ad orientarsi nel mondo dei social, web, cybersecurity e distinguere le mode dalle opportunità reali. Un totale di venti ore d’aula. È un breve ciclo informativo di base incentrato sulla praticità e sulla concretezza operativa, dedicato ai titolari di attività commerciali ed operatori, nonché ai propri dipendenti.

Diverse le tematiche che verranno trattate da docenti universitari e consulenti, quali: “Dalle vetrine fisiche alle vetrine digitali: la comunicazione d’impresa oggi”, “Siti web ed e-commerce: la casa digitale dell’impresa”, “I social network: da vetrina a strumento di marketing”, “Dalla teoria alla pratica: come valutare la comunicazione della tua impresa e come proteggere la tua sicurezza digitale”, “Finanziare l’innovazione: strumenti e strategie per la modernizzazione digitale”.

Il corso inizierà il prossimo Venerdì 28 novembre, presso la Confesercenti di Latina.

I posti sono limitati e necessita la prenotazione.

L’attività formativa si inserisce nel progetto “Digitalizzare l’Impresa: il Futuro è già Presente”, di sensibilizzazione e informazione sulle opportunità che la digitalizzazione e le nuove tecnologie possono offrire alle attività commerciali di vicinato ed alle micro imprese locali.

Per informazioni e prenotazioni contattare la Segreteria di “Confesercenti Area” di Latina al numero 0773.284550 –dalle ore 9.00 alle ore 13.00- o inviare una mail a: segreterialatina@confesercentilazio.com.