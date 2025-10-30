Commercio e digitalizzazione tra formazione e competitività. Confesercenti avvia un processo informativo e formativo

Di Ivan Simeone

Digitalizzare la propria attività, è questa la sfida cui sono chiamati i nostri operatori commerciali del territorio.

Digitalizzare l’impresa come l’attività commerciale è una priorità strategica per il proprio business. Secondo una analisi dei dati disponibili, solo nella provincia di Latina si ha una presenza di attività commerciali sull’on line del 35% con un aumento di vendite on line del +25% tra il 2020 e il 2023.

Il processo di cambiamento e di approccio commerciale è decisamente in atto; la scelta è se si vuole entrare nella competizione cercando di governare il cambiamento, o subirlo passivamente con tutti i risvolti non positivi che facilmente possiamo immaginare.

Sempre secondo le statistiche, si registra una percentuale crescente nazionale di quote di mercato dell’e-commerce pari al 21,9% per le attività “non alimentari” nel 2023.

Complessivamente, in riferimento a tutte le attività commerciali piccole o grandi che siano, la quota di mercato dell’e-commerce -sempre dati 2023- è del 12,2%.

Confesercenti da tempo si sta muovendo con diverse iniziative di sostegno in questo particolare ambito sia a livello azionale che locale.

“Digitalizzare l’Impresa: il Futuro è già “Presente” è il progetto posto in essere da Confesercenti d’Area, con il supporto della Camera di Commercio Frosinone-Latina, che vedrà diversi momenti formativi, di confronto e informativi su questi processi che guidano il cambiamento, anche con una attenzione alle nuove attività d’impresa che devono essere sempre più competitive e digitalizzate, guardando al mondo del Retail.

Il progetto è un vero “percorso” che vuole aprire un confronto ed un dibattito sul cambiamento di mentalità commerciale mettendo in rete operatori e professionisti, offrendo delle opportunità dedicate agli operatori. Non dimentichiamoci che “Digitalizzare” significa semplificare la gestione del business, migliorare l’efficienza e aumentare la competitività della propria attività e dell’impresa, grande o piccola che sia.

Le keyword del progetto sono Competitività, Auto-imprenditorialità, Formazione, Retail, Commercio di Vicinato, Piccola Impresa…

Il confronto ed il cambiamento sono già presenti nel nostro quotidiano commerciale e produttivo.