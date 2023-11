Commissariato di Polizia ad Aprilia, firmato il contratto di locazione

Aprilia avrà il suo Commissariato di Polizia. E’ stato compiuto oggi un ulteriore passo verso la realizzazione dell’edificio, come previsto da apposito decreto e come annunciato dal Ministro Piantedosi durante il Comitato per l’ordine e per la sicurezza pubblica dello scorso giugno, sarà operativo entro la fine del 2024. Questa mattina presso la Prefettura di Latina è stato firmato, con la società Resi Informatica SPA, il contratto di locazione dell’immobile che sorgerà lungo la Pontina.

La firma giunge a conclusione di un iter complesso, che ha visto l’impegno della Prefettura, della Questura e della Direzione centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione patrimoniale del Dipartimento della Pubblica sicurezza nella ricerca di una sede che potesse ospitare entrambi i Presidi di Polizia per una migliore distribuzione sui territorio di uomini e mezzi della Polizia di Stato.

La società realizzerà, entro un anno, importanti lavori di adeguamento dell’immobile, funzionali alle esigenze della Polizia, mentre il Comune di Aprilia si è impegnato a garantire pieno utilizzo degli spazi esterni. Il Questore ha evidenziato che, una volta reso operativo, il Commissariato, oltre a costituire un rafforzamento dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio, rappresenterà anche un centro di gestione delle procedure amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di polizia e dell’attività di polizia giudiziaria.