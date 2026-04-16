Commissione Trasparenza a Latina, verifiche sulla delegazione trattante

Si è svolta la seduta della Commissione Trasparenza del Comune di Latina per fare chiarezza sulle procedure legate alla delegazione trattante e alle criticità segnalate dalla FP CGIL.
Al centro del confronto, la tempistica: secondo il sindacato, la delegazione sarebbe stata convocata prima della delibera di Giunta che ne definiva la composizione, poi approvata successivamente.
Altro punto sollevato riguarda la mancanza di un indirizzo politico generale sulla contrattazione, considerato che in gioco ci sono circa 4,6 milioni di euro di risorse pubbliche da destinare ai dipendenti.
Durante la seduta si è discusso anche della concentrazione di più incarichi nella stessa figura, ritenuta potenzialmente delicata sotto il profilo dell’equilibrio tra controllo e gestione.
La Commissione ha deciso di approfondire ulteriormente la questione nelle sedi competenti, mentre dall’amministrazione è arrivata la disponibilità a definire a breve un atto di indirizzo.
Obiettivo dichiarato: garantire trasparenza, correttezza delle procedure e una gestione equa delle risorse pubbliche.