Commissioni in Senato, i presidenti pontini Calandrini e Fazzone

Altre nomine pontine nella formazione del nuovo governo. Vanno a Nicola Calandrini e Claudio Fazzone le presidenze di due Commissioni al Senato. Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, guiderà la 5a Commissione Bilancio, mentre a Claudio Fazzone, attuale coordinatore regionale di Forza Italia, va la presidenza dell’8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica.

Dopo le nomine di ministri, vice ministri e sottosegretari, si chiude cosi un’alta fase del neo insediativo esecutivo. Necessari giorni di trattative per attribuire le ultime 24 poltrone rimaste a disposizione (14 a Montecitorio e 10 a Palazzo Madama), di cui la metà a Fratelli d’Italia. Ufficializzate le nomine, sono arrivati complimenti ai due presidente di commissione in Senato.

Calandrini

Così in una nota l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini: “L’elezione del senatore Nicola Calandrini alla presidenza della commissione bilancio del Senato, rappresenta il giusto riconoscimento alla competenza e all’impegno del Senatore Calandrini nella sua attività in parlamento e alla qualità del lavoro svolto da Fratelli d’Italia sul territorio. È infatti anche il riconoscimento al lavoro delle donne e degli uomini di Fratelli d’Italia, attraverso la capillare presenza del partito in ogni comunità per interpretare al meglio le esigenze dei cittadini. Auguro al Senatore Calandrini e a tutti i presidenti delle commissioni permanenti del Senato lo svolgimento di un lavoro proficuo, rinnovando la mia piena disponibilità per attività di confronto e collaborazione sulle tematiche che investono il mio ruolo di europarlamentare e responsabile del settore ambiente ed energia di Fratelli d’Italia.

Un augurio di buon lavoro anche al senatore Claudio Fazzone, che nella sua qualità di presidente della commissione ambiente, transizione energetica oltre che lavori pubblici, si troverà ad affrontare importanti tematiche che riguardano anche la mia diretta attività istituzionale e politica”.

Fazzone

La nomina di Fazzone è stata invece commentata dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone: “L’elezione del senatore Claudio Fazzone, rende merito alle grandi capacità dell’uomo, all’alto senso delle istituzioni e al rigore del politico che da sempre con orgoglio rappresenta il nostro territorio. Si tratta di un ruolo guida importantissimo in una commissione che esaminerà ed esprimerà pareri su temi chiave quali i trasporti, l’ambiente e lavori pubblici, nonché sullo stesso PNRR che, soprattutto in una situazione economica e sociale come quella che stiamo affrontando, incidono nettamente sulla qualità della vita delle nostre comunità in termini di sviluppo e innovazione. A Claudio Fazzone, cui mi lega una profonda amicizia e stima personale, nonché il lungo e condiviso percorso politico in Forza Italia, i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che nella veste di presidente della Commissione ottava al Senato, così come fatto da sempre ogni giorno, saprà imprimere una svolta positiva e propositiva per il nostro Paese ed i nostri territori all’insegna di quella determinazione e pragmatismo che lo hanno reso da sempre un riferimento per i cittadini. Il merito in politica ha un valore, Claudio Fazzone ne è la dimostrazione”.