Nei pressi della Stazione Ferroviaria di Aprilia, un cittadino di Cisterna di Latina è stato minacciato e colpito con un pezzo di legno da un 33enne, che gli ha sottratto 150 euro e il cellulare, danneggiando anche la sua auto. L’aggressore, sottoposto agli arresti domiciliari ma irreperibile dal 15 agosto, ha agito con la complicità di una donna classe 2000. Quest’ultima è stata deferita in stato di libertà dai Carabinieri per rapina in concorso.