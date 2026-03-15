Comunali a Fondi, FdI presenta la candidata sindaco Annarita Del Sole

Fratelli d’Italia si prepara ad avviare ufficialmente la corsa verso le prossime elezioni comunali di Fondi con la presentazione della propria candidata sindaco. L’appuntamento è fissato per martedì 17 marzo alle ore 18, presso l’Hotel del Conte, dove verrà presentata Annarita Del Sole, scelta dal partito come guida del progetto politico per la città.

All’incontro prenderanno parte diversi esponenti di primo piano di Fratelli d’Italia a livello regionale e provinciale. Tra gli interventi previsti ci sono quelli di Paolo Trancassini, coordinatore regionale del partito nel Lazio, dell’europarlamentare Nicola Procaccini e del senatore Nicola Calandrini, presidente della federazione provinciale di Fratelli d’Italia Latina.

Saranno presenti anche l’assessore regionale Elena Palazzo, il presidente della commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale Vittorio Sambucci e la consigliera regionale Emanuela Zappone. Attesi inoltre il consigliere provinciale e comunale di FdI Luigi Vocella, il consigliere comunale Stefano Enea Marcucci e la coordinatrice comunale Sonia Federici.

«Annarita Del Sole rappresenta una scelta importante per Fondi: una figura che nasce dalla società civile e che porta con sé una lunga esperienza nel mondo della scuola e dell’impegno sul territorio. È anche figlia di Arfeo Del Sole, sindaco della città negli anni Ottanta, e conosce bene il valore del servizio alla comunità. Fratelli d’Italia ha indicato il suo nome con convinzione e nelle prossime settimane lavoreremo per costruire attorno alla sua candidatura una coalizione ampia, capace di mettere insieme energie politiche e civiche per il futuro della città», ha dichiarato Calandrini.

L’evento di martedì rappresenterà dunque il primo momento pubblico della campagna elettorale di Fratelli d’Italia a Fondi, con l’obiettivo di avviare il confronto con il territorio e gettare le basi per una coalizione larga in vista del voto amministrativo.