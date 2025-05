Arrivano i primi dati di affluenza dall’unico comune pontino coinvolto dalle elezioni amministrative. Si tratta di Itri, dove l’affluenza si è attestata al 62,56% per un totale di 6037 i votanti, su 9650 aventi diritto. A correre per la poltrona sono in 4: Antonio Fargiorgio, Antonio Gelfù, Osvaldo Agresti e Andrea Di Biase.

A breve i primi risultati dai sei seggi del paese del sud pontino.