Vigilia calda a poche ore dal consiglio comunale a Latina, della proclamazione ufficiale (la terza) del sindaco Damiano Coletta successiva al ritorno al voto in 22 sezioni. Dopo i comunicati del centrodestra lo scorso sabato, il giorno prima delle elezioni politiche, nel primo pomeriggio è arrivato un comunicato diramato dall’ ufficio stampa della neo deputata in quota Lega Giovanna Miele (ed ormai ex consigliere comunale), che annuncia le dimissioni in blocco di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Latina nel Cuore e Udc. Intenzioni dell’opposizione, che se confermate dai fatti, rappresentando “numericamente” la maggioranza, farebbero cadere subito l’amministrazione aprendo la strada ad un nuovo commissariamento per arrivare alle prossime elezioni in primavera. Questa la nota

Nota

“Questa mattina Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Latina nel Cuore e Udc si sono riuniti alla presenza dei propri dirigenti, amministratori e rappresentanti eletti in Consiglio Comunale per dare seguito a quanto dichiarato nei giorni scorsi sulla sfiducia a Coletta. Con grande senso di responsabilità, coerenza e amore per la città di Latina i Consiglieri Comunali eletti nel Centrodestra oggi si dimetteranno in blocco per voltare finalmente pagina rispetto all’amministrazione Coletta. Nell’ultimo anno si è dimostrato che la cosiddetta ‘anatra zoppa’, ossia un sindaco che non la maggioranza in consiglio comunale, né tanto meno la fiducia dei suoi concittadini, non è in grado di garantire alla città un’amministrazione che faccia fronte ai tanti problemi del nostro territorio e che sia in grado di pianificare lo sviluppo e il futuro di Latina. Per questo motivo, ma anche e soprattutto per voltare pagina rispetto agli ultimi sei anni di totale immobilismo dell’amministrazione Coletta è stato deciso che i consiglieri comunali eletti a Latina rassegneranno in blocco le loro dimissioni. «Il nostro – spiegano dirigenti, amministratori ed eletti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Latina nel Cuore e Udc – è un gesto di responsabilità e un atto di amore nei confronti di Latina. Chiudendo questa fallimentare esperienza amministrativa saremo presto in grado di assicurare a Latina un’amministrazione in grado di risolvere i problemi dei cittadini, dare risposte a famiglie e imprese e lavorare finalmente per un futuro di sviluppo e crescita del nostro meraviglioso territorio».

Così in una nota i Gruppi Consiliari, i dirigenti e gli amministratori di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Latina nel Cuore e Udc