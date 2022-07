Comune di Latina: il Consiglio di Stato rigetta la richiesta di sospensiva, udienza il 26 luglio

Damiano Coletta non potrà nemmeno tornare a svolgere il sindaco pro tempore in attesa della decisione di merito del Consiglio di Stato, avverso la sentenza del Tar che annullato, per errori nel conteggio, il voto in 22 delle 116 sezioni elettorali, dopo il ricorso di tre consiglieri candidati con la lista Latina nel Cuore, a sostengo del candidato Vincenzo Zaccheo.

Infatti a Palazzo Spada i giudici hanno respinto la richiesta di sospensiva avanzata dai legali dell’ex sindaco di Latina. Si attende adesso a sentenza di merito del Consiglio di Stato, che si celebrerà il 26 luglio. In caso confermasse il giudizio del Tar, aprirebbe la strada del ritorno al voto elle sezioni contestate.

Pertanto rimane a reggere le sorti della città il commissario prefettizio Carmine Valente, presentato ieri dal prefetto Maurizio Falco.