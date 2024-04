Comune di Latina, presentato il nuovo portale web dell’ente

Nella sala de Pasquale del Comune di Latina, si è svolta una conferenza di presentazione del nuovo sito web dell’amministrazione comunale. La conferenza è stata presieduta dal sindaco Matilde Celentano e dal vicesindaco Massimiliano Carnevale.

Il nuovo sito web, frutto di una completa ristrutturazione curata dall’azienda Kibernetes, rappresenta un importante passo verso la digitalizzazione dei servizi comunali e la semplificazione dell’accesso ai servizi per i cittadini.

Durante l’evento, il sindaco Celentano ha sottolineato l’importanza di questo nuovo portale come strumento di comunicazione e accesso ai servizi per i cittadini, mentre il vicesindaco Carnevale ha evidenziato il ruolo cruciale del finanziamento Pnrr per la realizzazione di questo progetto.

Carnevale ha inoltre ribadito l’impegno dell’amministrazione nel rendere il sito web un punto di riferimento per i cittadini, riducendo le lunghe attese e semplificando le pratiche burocratiche con un semplice click.

Il nuovo sito web, finanziato con 516.000 euro, sarà uno dei principali risultati di questa amministrazione, ponendo Latina all’avanguardia nell’offerta di servizi digitali ai cittadini.

L’azienda responsabile della realizzazione del sito, Kibernetes, ha una solida esperienza nel settore della digitalizzazione degli enti pubblici, con oltre 40 anni di attività e 1300 servizi web attivi in Italia.

Il nuovo sito web del Comune di Latina si propone quindi di essere un valido strumento per migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi comunali, contribuendo al benessere e alla soddisfazione dei cittadini.