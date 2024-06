Comuni Bandiera Blu 2024, la Provincia lancia la campagna

Dopo la campagna di valorizzazione delle “Bellezze Pontine” lungo l’asse autostradale A1, la Provincia di Latina annuncia il lancio dell’edizione 2024 dei Comuni Bandiera Blu.

La campagna era già approdata in autostrada lo scorso anno, raccogliendo in un unico pannello tutte le località insignite del prezioso vessillo della FEE. Quest’anno ritorna dal 1° Luglio con una nuova e più accattivante veste grafica, pensata per accogliere le foto degli otto Comuni Bandiera Blu.

Con il claim “Segui il richiamo delle onde. Tuffati nel blu del nostro mare”, la Provincia di Latina, come nella precedente campagna dedicata ai più suggestivi scoprci pontini, invita alla scoperta e al viaggio nei luoghi Bandiera Blu, in una coerente e rinnovata azione di promozione delle eccellenze territoriali.

Il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ha dichiarato:

“L’ambito riconoscimento della FEE che ogni anno premia le località rivieristiche e gli approdi turistici per la qualità delle loro acque, l’accessibilità delle proprie spiagge, la valorizzazione delle aree naturalistiche, la salvaguardia dell’ambiente, l’accessibilità, l’inclusione e i servizi turistici offerti ed è per la nostra Provincia un riconoscimento preziosissimo. Delle dieci Bandiere Blu del Lazio, otto sono pontine a rappresentanza del fatto che la nostra costa negli anni ha saputo migliorarsi e migliorare la propria offerta, lavorando attivamente alla gestione del territorio.

Questo riconoscimento giunge, quindi. come un monito a lavorare sinergicamente alla salvaguardia del prezioso patrimonio della nostra costa e attivare tutte quelle politiche di Area Vasta di cui mi sono fatto promotore come Presidente con l’attivazione di Cabine di Regia dedicate.

La campagna Bandiera Blu, dunque, oltre alla sua anima spiccatamente promozionale del territorio pontino, racchiude in sé l’intenzione come Ente di preservare il nostro litorale ed attivare nuove azioni per la sua salvaguardia e valorizzazione, attivando anche nuove strategie per il suo sviluppo. Nello spirito fresco e social della campagna, racconteremo le otto realtà attraverso tutti i nostri canali istituzionali, invitando i Comuni a fare altrettanto per dare maggiore risonanza a quest’iniziativa. A tutti i viaggiatori, invece, rinnovo l’invito a scoprire personalmente i cartelli autostradali e attraverso di essi le nostre spiagge migliori e le numerose attrattive che la nostra Provincia offre.”

Le otto località Bandiera Blu rappresentate dai Comuni di: Fondi, Gaeta, Latina, Minturno, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina saranno visibili in quindici aree di sosta dal Lazio alla Toscana fino al 31 agosto. I pannelli verranno istallati all’interno delle aree di sosta di Flaminia est; La Macchia est; La Macchia ovest; Prenestina est; Casilina est; Umbria: Giove ovest; Tevere ovest; Fabbro est; Montepulciano est e ovest; Badia al pino ovest; Arno ovest; Chianti ovest; Bisenzio Est.

La campagna si inserisce nelle più ampie politiche di Area Vasta, portate avanti dall’Ente per promuovere i territori e diffondere una cultura sempre più forte del patrimonio culturale, naturalistico e storico che unisce i singoli Comuni, per spingerli ad azioni congiunte di salvaguardia, tutela e sviluppo locale. I pannelli autostradali saranno visibili per tutta la durata della stagione Bandiera Blu, quindi fino al 31 Agosto. Sarà possibile seguire la campagna sui canali social dell’Ente e sul sito della Provincia.